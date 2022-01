Elizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, hoeft de komende maanden nog niet de cel in. Ze werd onlangs schuldig bevonden aan fraude, waardoor ze een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar riskeert. Maar een rechter heeft besloten dat de zitting over de bestraffing van de gevallen zakenvrouw pas in september volgt.