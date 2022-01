Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinse partij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wil niet meewerken aan het onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar door aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Het onderzoek door een parlementaire commissie is „onwettig”, citeert CNN uit een verklaring van de machtigste Republikein in het Huis.