De kersverse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, is besmet met het coronavirus. Woensdagavond laat liet hij op Twitter weten dat hij „helaas een positieve testuitslag heeft ontvangen”. Hij blijft voorlopig in quarantaine, waar hij al in zat na een positieve coronatest bij een van zijn kinderen, eerder op de dag.