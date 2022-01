Een Duitse IT-beveiligingsexpert zegt zwakke plekken te hebben gevonden in software waarmee hij op afstand bepaalde functies van Tesla’s kan bedienen. Het lukte de 19-jarige David Colombo naar eigen zeggen om bij 25 exemplaren van het elektrische-automerk onder andere de deur van het slot te halen, muziek te draaien en te zien of er iemand in de auto is.