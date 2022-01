Het kabinet moet winkels die dicht zijn vanwege de coronamaatregelen toestemming geven om klanten op afspraak te ontvangen. Die oproep doet Provinciale Staten (PS) van Utrecht in een brief aan Den Haag. „Voor de lange termijn moet het kabinet een strategie ontwikkelen waarbij sluitingen van winkels in coronatijd wordt voorkomen”, vinden de Statenleden.