Nederlandse verdachte schietincident Antwerpen aangehouden

De rechtbank van Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van een 25-jarige Nederlander die in augustus op een woning in de Antwerpse deelgemeente Deurne zou hebben gevuurd. De bewoners waren thuis maar raakten niet gewond. De man vluchtte, achtervolgd door de Belgische politie en daarna door een Nederlandse politiehelikopter, naar Rotterdam. Hij is aan België overgeleverd op verdenking van onder meer poging tot moord en doodslag, bedreiging van de politie, inbreuken op de wapenwetgeving en deelname aan een criminele organisatie.