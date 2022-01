De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag verder omhoog. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door de hoge Amerikaanse inflatie, die in december verder opliep tot 7 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 1982, maar binnen de verwachtingen van economen. De sterke prijsstijgingen worden voor een groot deel veroorzaakt door het snelle en krachtige economische herstel van de coronacrisis.