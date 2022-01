Door een storing in de systemen van de verkeersleidingspost in Groningen ligt het treinverkeer in het noorden van het land stil. Spoorbeheerder ProRail heeft besloten tot de stillegging uit veiligheidsoverwegingen. Het gaat om het gebied vanaf de lijn Hoogeveen en Assen en alles daarboven, zegt een woordvoerder van ProRail.