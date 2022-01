De Duitse groothandelsprijzen zijn vorig jaar in het snelste tempo gestegen in bijna vijftig jaar. Volgens het Duitse federale statistiekbureau stegen de prijzen voor goederen die in bulk worden verkocht aan grotere klanten of distributeurs vorig jaar met bijna 10 procent. Dat was de sterkste stijging sinds 1974 tijdens de oliecrisis toen de prijzen in een jaar tijd met bijna 13 procent stegen.