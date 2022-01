Derde meer bestellingen bij moederbedrijf Thuisbezorgd

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway heeft het aantal bestellingen afgelopen jaar met een derde zien toenemen. Onder meer effecten van de corona-maatregelen in veel landen speelden een rol, maar de onderneming gaf ook veel geld uit om zijn positie in diverse landen te verstevigen. Daarbij groeiden de Europese activiteiten, en met name die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, sterker dan die in de Verenigde Staten en Canada. In totaal werd er voor ruim 28 miljard euro aan maaltijden besteld via het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl.