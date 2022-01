Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, komt woensdag met een handelsbericht over de gang van zaken in het afgelopen kwartaal. Daarbij zal worden gekeken in hoeverre het bedrijf heeft weten te profiteren van de vervroegde en daarna volledige sluiting van de horeca, waardoor mensen meer maaltijden bestelden.