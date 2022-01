Windmolens hinderen Limburg bij binnenhalen telescoopproject

Windmolens kunnen een storende werking hebben op de Einstein Telescoop, die mogelijk in Zuid-Limburg wordt aangelegd. Limburg is samen met Sardinië in de race voor de prestigieuze telescoop, ’s werelds grootste ondergrondse detector van zwaartekrachtgolven. De telescoop bestaat uit onder meer drie tunnels van elk 10 kilometer lang die een paar honderd meter onder de grond komen te zitten. Wetenschappers denken hiermee meer te weten te komen over het ontstaan van de aarde en het heelal.