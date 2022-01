President Joe Biden heeft dinsdag in een toespraak in de staat Georgia opgeroepen tot steun voor wetgeving die de rechten van kiezers moet verbeteren. In verband hiermee riep hij op procedures te veranderen in de Senaat, de Eerste Kamer van het Amerikaanse parlement (Congres). Daar stuit zijn Democratische Partij op felle tegenstand van de Republikeinen van voormalig president Donald Trump.