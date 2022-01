Leden van de Britse oppositie willen dat premier Boris Johnson aftreedt na nieuwe berichten dat de regering een feest zou hebben gehouden terwijl het land in lockdown zat. Een uitnodiging voor een tuinfeest in mei 2020 lekte maandagavond uit in Britse media. Het feest zou hebben plaatsgevonden in de tuin van regeringskantoor en ambtswoning 10 Downing Street.