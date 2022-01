De aandelenbeurzen in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Japan, waar beleggers terugkeerden van een lang weekend, sloot de Nikkei-index met een duidelijk verlies. In Hongkong maakte de Hang Seng-index een eerder verlies goed en noteerde hoger. Beleggers zijn voorzichtig in afwachting van het belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten later deze week.