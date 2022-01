Het team curatoren dat de tentoonstelling ‘Revolusi, Indonesië onafhankelijk’ heeft samengesteld voor het Rijksmuseum in Amsterdam, gebruikt het woord Bersiap niet. Deze gangbare term om de gewelddadige periode in Indonesië tijdens de revolutie (1945-1950) te omschrijven beschouwen zij als racistisch, betoogt gastcurator en hoofdredacteur van Historia.ID Bonnie Triyana in een opiniestuk in NRC.