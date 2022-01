Binnen een dag is het subsidieplafond van 22,8 miljoen euro bedoeld voor het versterken en verduurzamen van huizen in het gaswinningsgebied in Groningen, bereikt. Dat laat SNN weten, die de aanvragen van de Groningers in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken behandelt. Het was een „ongekende dag met echt een stormloop aan aanvragen”, aldus directeur Marjan Dol. Het loket is met het bereiken van het plafond gesloten.