De GGD schaalt de testcapaciteit elke dag op gezien de toegenomen vraag door de omikronvariant van het coronavirus, die om zich heen grijpt. Doordat er minder vraag is naar vaccinatie, nu met name de meeste senioren hun booster al hebben gehad, lukt dat de gezondheidsdienst allemaal nog wel. Er gaan medewerkers van het prikfront naar het testfront, waar dat mogelijk is. „We bewegen mee”, aldus een woordvoerder.