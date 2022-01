Luchtvaartmaatschappij KLM gaat de ticketprijzen verhogen om zo op vluchten iets meer duurzamere brandstof te gebruiken. Dat is Sustainable Aviation Fuel (SAF), dat volgens de maatschappij vier keer meer kost. Om dit te bekostigen stijgen de ticketprijzen voor KLM en Transavia tot maximaal 12 euro. Dat is volgens KLM afhankelijk van de lengte van de reis en of iemand gebruikmaakt van business class.