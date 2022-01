In de Rotterdamse haven is vorig jaar voor een straatwaarde van ruim 5 miljard euro aan cocaïne onderschept. Een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in Rotterdam trof in diverse ladingen 70.571 kilo cocaïne aan, 74 procent meer dan in 2020. Het gaat om een nieuw record aan drugsvangsten; het oude, van 2020, stond op ruim 40.000 kilo.