Een stuk van een klif aan een groot stuwmeer in Brazilië is plotseling afgebroken en stortte zich onder meer op bootjes met toeristen. De lokale brandweer spreekt van zeker één dode. Drie slachtoffers zijn ernstig gewond in een ziekenhuis in het nabij het stuwmeer gelegen plaatsje Passos opgenomen. Zes andere gewonden worden volgens de lokale media dichterbij behandeld en zouden slechts licht gewond zijn geraakt.