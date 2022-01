Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het aantal mensen met Covid-19 dat een ziekenhuisbed bezet houdt daalde met 25 ten opzichte van een etmaal geleden. Er liggen momenteel nog 1516 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).