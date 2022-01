De Duitse industrie heeft in november iets minder geproduceerd dan een maand eerder. Vooral de productie van auto’s en vrachtwagens, maar ook die van machines bleef achter, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. In die sectoren laten de chiptekorten zich het hardst voelen. Ook de cijfers van oktober werden naar beneden bijgesteld, al was er toen nog steeds een productiegroei ten opzichte van september.