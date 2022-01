Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs kijken vrijdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de eurozone en het Amerikaanse banenrapport. De inflatie is hard opgelopen en beleggers zijn vooral benieuwd of de piek van de geldontwaarding is bereikt. De Europese Centrale Bank verwacht namelijk dat de inflatie een tijdelijk fenomeen is en in de loop van dit jaar zal afnemen.