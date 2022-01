Techbedrijven herstellen in Hongkong, Samsung stijgt in Seoul

De grote Chinese technologiebedrijven toonden vrijdag herstel op de beurs in Hongkong na de recente zware koersverliezen in de sector. Beleggers lijken wat te zijn bekomen van de schrik dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente mogelijk sneller dan verwacht zal verhogen om de hard oplopende inflatie af te remmen en stapten weer in risicovollere aandelen. In Seoul werd Samsung hoger gezet dankzij een sterke winstgroei van het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf.