Albert Heijn haalt een Ibericokaasje uit de handel omdat er de poepbacterie E. coli in is aangetroffen. In enkele producten is mogelijk Listeria monocytogenes aanwezig, een bacterie die voedselinfectie kan veroorzaken. Eten ervan kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen, zo meldt AH donderdag.