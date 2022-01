Maritiem dienstverlener Vroon heeft afspraken gemaakt met een groep banken over het verlichten van de schuldenlast van het bedrijf. In ruil daarvoor krijgt de groep van achttien banken een meerderheidsbelang in het bedrijf. Dat bevestigt de onderneming na eerdere berichtgeving van het Financieele Dagblad en zakenblad Quote.