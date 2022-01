Weinig steun voor uitgeven ‘helikoptergeld’ in Zwitserland

Een voorstel om de Zwitserse centrale bank ‘helikoptergeld’ uit te laten geven, krijgt nog weinig steun in het land. Iedere Zwitser zou belastingvrij 7500 frank (ruim 7000 euro) krijgen als het wordt uitgevoerd. Om het plan landelijk in stemming te brengen moeten er voor eind april 100.000 handtekeningen zijn opgehaald. Maar volgens de Zwitserse krant Blick is pas de helft binnen. Een van de initiatiefnemers zei dat het verzamelen moeilijk gaat door de coronapandemie.