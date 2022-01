De man die in 2019 in Heerhugowaard met zijn auto de 15-jarige Ilayda doodreed, moet daarvoor vijf maanden de cel in. De 30-jarige Rutger H. mag daarnaast achttien maanden geen auto besturen en moet de Porsche waarmee hij de aanrijding veroorzaakte inleveren, heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald. Het OM had half december acht maanden cel en een rijverbod van drie jaar geëist.