Achttien medewerkers van de politie Noord-Nederland zijn berispt vanwege het in 2020 delen van dierenporno via een WhatsAppgroep. Twaalf agenten kregen daarvoor een waarschuwing opgelegd en twee een aantekening van plichtsverzuim. De 38-jarige agent Kjell D. uit Stadskanaal werd ontslagen. Hij stond donderdag voor de rechtbank in Assen voor het schenden van het ambtsgeheim en het bezit van kinder- en dierenporno.