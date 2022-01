De acht mannen uit Eindhoven die onder meer verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag, spraken over het vermoorden van onder anderen Mark Rutte en Geert Wilders. Ze wilden de politici „door de kop poppen” of „ontvoeren en onthoofden tijdens een livestream”. Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak in de rechtbank in Rotterdam.