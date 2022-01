Een kleine 17.000 huishoudens in Spijkenisse zitten zonder elektriciteit. De oorzaak is rookontwikkeling in een hoofdverdeelstation in de Aldebaranstraat. „Daardoor moesten we de stroom uitschakelen en kan de brandweer zijn werk doen. De oorzaak van de rookontwikkeling is nog niet bekend”, zegt een woordvoerder van netbeheerder Stedin.