Mensen kunnen vanaf zaterdag ook naar het MECC in Maastricht gaan om zonder afspraak een boosterprik tegen het coronavirus te krijgen. De capaciteit wordt „niet volledig benut”, en daarom is er ruimte voor vrije inloop, laat de Zuid-Limburgse GGD weten. Op de twee andere vaccinatielocaties in de regio, in Kerkrade en Geleen, is wel een afspraak nodig.