De aandelenbeurs in Tokio is donderdag fors gedaald. In delen van Azië, en ook in de Japanse hoofdstad, neemt het aantal coronabesmettingen snel toe. Beleggers reageerden daarnaast op de publicatie van de notulen van de vorige beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de Amerikaanse rente wel eens sneller dan verwacht zou kunnen worden verhoogd.