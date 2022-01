Oppositieleider Tichanovskaja ontvangt Four Freedoms Award

De Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja ontvangt dit jaar de Internationale Four Freedoms Award. De organisatie hoopt de prijs op 14 april in Middelburg te overhandigen aan Tichanovskaja, die haar geboorteland ontvluchtte en nu in Litouwen verblijft. De Roosevelt Foundation kent de award sinds 1950 toe aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de idealen waar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt voor stond.