De reclamebestedingen van bedrijven die gokspelen aanbieden op internet zijn enorm gestegen. Dat meldt marktonderzoeker DVJ Insights op basis van cijfers van mediaregistratiebureau Adfact. Sinds 1 oktober is het mogelijk om legaal online te gokken in Nederland en vanaf dat moment is sprake van een gemiddelde verdubbeling van de reclamebestedingen van de sector.