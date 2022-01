Dat het aantal positieve coronatests naar een recordhoogte is gestegen, was verwacht nu de nieuwe omikronvariant het meest voorkomt. Maar hoe ver het aantal gevallen nog kan toenemen, is de grote vraag. Dat hangt onder meer af van de maatregelen die het kabinet neemt, zegt Marion Koopmans, viroloog aan het Erasmus Medisch Centrum en lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert.