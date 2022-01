De 47-jarige man uit Amstelveen die zondagavond een politieagent zou hebben mishandeld bij een cellencomplex in Amsterdam-Zuidoost, is weer op vrije voeten. „Er is op dit moment te weinig bewijs om hem voor te geleiden aan de rechter-commissaris”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De man blijft verdachte en het onderzoek gaat door.