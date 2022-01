Bij een grote brand in een relatief oud rijtjeshuis in het centrum van Philadelphia zijn dertien mensen om het leven gekomen. Volgens de brandweer brak de brand uit op een van de drie verdiepingen. Die was opgesplitst in twee appartementjes. Twee mensen onder wie een kind zijn zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.