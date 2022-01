Rijkswaterstaat waarschuwt voor verhoogde waterstanden in de komende 24 uur. Langs de kust wordt harde tot stormachtige wind verwacht in combinatie met springtij. De Hollandse IJsselkering ten oosten van Rotterdam is gesloten. Waterschap Scheldestromen heeft een weg in Breskens en sommige strandovergangen in Vlissingen afgesloten.