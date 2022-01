Tot dusver is er ook dit jaar in Nederland geen sprake van een griepgolf. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en het RIVM komt naar voren dat griep op dit moment nauwelijks rondgaat. Volgens arts-viroloog Menno de Jong kan het zijn dat we na twee griepvrije jaren een heftiger epidemie krijgen, zodra de coronaregels worden losgelaten.