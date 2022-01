Mercedes-Benz moet auto’s terugroepen naar de garage omdat een technisch defect brand zou kunnen veroorzaken bij een aantal modellen. Toch moeten eigenaren wachten omdat de onderdelen die nodig zijn om het probleem op te lossen nog niet beschikbaar zijn. Ook in Nederland krijgen autobezitters binnenkort een brief over de terugroepactie, meldt een woordvoerster van het automerk.