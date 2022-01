Winkels willen snel praten met nieuwe kabinet over heropening

Winkeliers willen zo spoedig mogelijk met het nieuwe kabinet om tafel om te bespreken onder welke voorwaarden de winkels deze maand weer open kunnen. Dat geeft de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) aan. In de branche wordt het als bijzonder pijnlijk ervaren dat niet-essentiële winkels in Nederland verplicht hun deuren gesloten moeten houden, terwijl een stad als Antwerpen veel Nederlandse shoppers ontvangt en vuurwerk massaal in het buitenland aangeschaft wordt.