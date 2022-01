Het bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan het Vaticaan in Rome gaat niet door. De bisschoppen vinden het vanwege de coronasituatie in Nederland niet verantwoord om als groep naar Rome te reizen en daar veel bezoeken in korte tijd af te leggen. Vorig jaar zegde het Vaticaan het bezoek af vanwege de coronamaatregelen in Italië. De bisschoppen zouden van 31 januari tot 5 februari naar Rome gaan.