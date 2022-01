Noord-Korea heeft ten minste één ongeïdentificeerd projectiel in de richting van de zee afgevuurd, zei de Zuid-Koreaanse legerleiding woensdag. Het projectiel, vermoedelijk een ballistische raket, vloog in de richting van de Oostzee, ook wel bekend als de Japanse Zee. Ook de Japanse regering in Tokio sprak van een „vermoedelijke ballistische raket”.