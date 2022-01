Ongeveer 1500 mensen hebben dinsdag zonder afspraak een boosterprik laten zetten op de XXL-priklocatie in Leeuwarden. Het was de eerste dag dat er vrije inloop was voor een oppepprik in de Friese hoofdstad. In totaal werden er dinsdag zo’n 3500 boosterprikken gezet, zegt een woordvoerder van de GGD Fryslân.