De beurzen in New York gingen dinsdag verder omhoog na de sterke start van het nieuwe jaar. De Dow-Jonesindex en de S&P 500 sloten maandag op nieuwe recordstanden vanwege optimisme over de economische vooruitzichten. Beleggers verwachten dat de impact van de omikronvariant op het herstel van de coronacrisis beperkt zal zijn.