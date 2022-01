De Nederlandse bevolking is in 2021 weer ongeveer net zoveel gegroeid als in de jaren voor de coronapandemie. Nog steeds overleden meer mensen dan gebruikelijk, maar daar stond tegenover dat er veel kinderen werden geboren. Bovendien groeide de bevolking vergeleken met 2020 meer als gevolg van migratie, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).