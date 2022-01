Tesla en Apple stelen de show op positief gestemd Wall Street

Tesla en Apple blonken maandag uit op Wall Street, waar de stemming onder beleggers sowieso goed was vanwege optimisme over de economie. Autofabrikant Tesla was met nieuwe leveringscijfers gekomen en deze werden door beleggers beloond met een koerssprong. Apple wist op zijn beurt kortstondig een marktwaarde van 3000 miljard dollar te bereiken. Dat is meer dan 2650 miljard euro. Zoveel was een beursgenoteerd bedrijf nog nooit waard.