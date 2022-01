Nabestaanden van slachtoffers van het neerhalen van een passagiersvliegtuig van Ukraine International Airlines boven Iran begin 2020 hebben recht op 107 miljoen Canadese dollar (ruim 74 miljoen euro), oordeelt een Canadese rechtbank. Het gerechtshof van de Canadese deelstaat Ontario had in mei bepaald dat het ging om een terroristische actie, waarmee het pad voor een schadevergoeding was vrijgemaakt.